Мир 01 января 2024, 19:17 Серия взрывов прогремела в Киеве после сигнала воздушной тревоги «Общественное»: прогремевшие взрывы в Киеве связаны с работой ПВО РИА «Новости»

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Несколько громких взрывов прогремело в Киеве после срабатывания сигналов воздушной тревоги. Как сообщило в своем Telegram-канале издание «Общественное» со ссылкой на городскую военную администрацию, причиной стала работа систем противовоздушной обороны.

Telegram-канал «Политика страны» уточнил, что Воздушные силы Украины зафиксировали большое количество ударных дронов, которые двигались через Бориспольский район в сторону города.

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Чтобы не допустить дроны близко к столице, системы противовоздушной обороны задействовали еще в области, но несколько беспилотников обошли преграду и прилетели в Киев.

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали пролет одного из аппаратов, но съемку провели таким образом, что понять городская это черта или нет, невозможно.

По словам авторов, на украинскую столицу налетел целый рой беспилотников.

Для Киева и Киевской области это уже третья воздушная тревога за понедельник, 1 января. Ранее сирены об угрозе с воздуха дважды срабатывали по всей Украине.