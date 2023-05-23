Мир 23 мая 2023, 23:32 Серия взрывов прогремела в Херсоне «Страна» сообщила о прогремевшей в Херсоне серии взрывов Соцсети

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Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна».

По данным журналистов, первые детонации произошли в 21:21 (время совпадает с московским), последующие прогремели спустя почти два часа в 23:14.

Подконтрольная Киеву военно-гражданская администрация города о причинах взрывов ничего не сообщила. В последний раз воздушную тревогу в городе объявляли в 20:15, еще до первой детонации. Где именно прогремели взрывы украинские паблики и журналисты не сообщили.