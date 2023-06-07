Мир 07 июня 2023, 22:53 Серия взрывов прогремела в Чугуеве Харьковской области «Страна»: взрывы прогремели в Чугуеве Харьковской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Серия взрывов прогремела в городе Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Воздушная тревога объявлена по всей восточной части Украины.

Реклама

«Сообщают о взрывах в Чугуеве Харьковской области», — написало издание.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигналы тревоги звучат не только в Харьковской, но и Сумской, Полтавской, Днепропетровской, а также в подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Сигналы воздушной тревоги раздались на украинской территории в среду, 7 июня. Она была объявлена в Киеве. И уже через минуту ее также объявили в Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Волынской, Одесской, Хмельницкой, Харьковской и других областях страны.

Ранее сообщалось, что утром 7 июня ВСУ попытались нанести удар по Мелитополю. В городе сработала система ПВО.