20 декабря 2023, 00:28
Серия взрывов прогремела под Киевом
Серия взрывов прогремела на окраинах Киева. Об этом сообщила в своем Telegram-канале киевская городская военная администрация.
Местные власти сообщили, что в пригороде сработала система противовоздушной обороны.
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«Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» — уточнили в администрации.
Больше подробностей нет. Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины, включая столицу.
Ранее взрывы прогремели в Черноморске и Одессе. В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Также звук взрыва раздался в городе Кременчуге Полтавской области Украины, воздушную тревогу в регионе на тот момент не объявляли.
Два дня назад глава военной администрации в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине сообщил, что объект инфраструктуры получил повреждения в результате атаки беспилотников.
Взрывы
Киев
Украина
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