Мир 20 декабря 2023, 00:28 Серия взрывов прогремела под Киевом Unsplash

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Серия взрывов прогремела на окраинах Киева. Об этом сообщила в своем Telegram-канале киевская городская военная администрация.

Местные власти сообщили, что в пригороде сработала система противовоздушной обороны.

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«Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» — уточнили в администрации.

Больше подробностей нет. Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины, включая столицу.

Ранее взрывы прогремели в Черноморске и Одессе. В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Также звук взрыва раздался в городе Кременчуге Полтавской области Украины, воздушную тревогу в регионе на тот момент не объявляли.

Два дня назад глава военной администрации в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине сообщил, что объект инфраструктуры получил повреждения в результате атаки беспилотников.