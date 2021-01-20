Серия нападений на священников УПЦ произошла в Запорожье

Нападения начались 11 января. Тогда неизвестный ударил ножом в висок протоиерея Владимира Гуменюка. Пострадавший заявил, что смог сам дойти до больницы. По его словам, напал не грабитель — священника атаковали молча и ничего не забрали. Ему удалили гематому, которая сдавливала правое полушарие мозга.

16 января напали на дьякона Георгия Черпакова, когда он возвращался домой с женой и ребенком после всенощной службы.

Как заявил глава Запорожской епархии УПЦ митрополит Лука, причина этих нападений уходит в прошлое — в политику экс-президента Украины по отношению к церкви.

«Хоть нынешняя власть ведет себя сдержаннее, на УПЦ все равно продолжают лить тонны грязи. Отдельные граждане именно поэтому на нас озлоблены: ведь нас обвиняли во всех грехах, мол, с РФ сотрудничаем», — приводит портал слова митрополита.

6 января 2019 года патриарх Константинопольский передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви». В РПЦ назвали этот день трагическим для всего православия.