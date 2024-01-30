Мир 30 января 2024, 22:25 Серия мощных взрывов прозвучала в Полтаве на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрывы прогремели в городе Полтаве на северо-востоке Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

По данным карты воздушных тревог украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Других подробностей не приводилось.

Реклама

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщил, что в городе во второй раз за день во вторник прозвучали взрывы. Позже он уточнил, что в сам Харьков прилетов не было, а детонацию зафиксировали рядом с населенным пунктом.

Также во всех областях Украины звучала воздушная тревога. Во ночь на 30 января, взрывы произошли в городе Белая Церковь Киевской области.