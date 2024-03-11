Мир 11 марта 2024, 04:07 Серия мощных взрывов прогремела в Одессе РИА «Новости»

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Несколько сильных взрывов прогремело в Одессе. Об этом сообщил украинский «24 Канал».

«О взрывах в Одессе рассказала журналистка 24 Канала, которая находится в городе», — написали телевизионщики.

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В Telegram-канале «Типичная Одессе» отметили, что в городе работают установки ПВО,

Ранее — за полчаса до взрывов — в Одесской области объявили воздушную тревогу. Также сигналы тревоги звучат в Полтавской и Сумской областях.

Взрывы звучат в Одессе почти каждую ночь. Накануне украинские паблики сообщили о работе «ПВО по БПЛА» и громких звуках в городе около 00:30 по московскому региону. В это же время взрывы прогремели в Снигиревке Николаевской области.