Мир 29 января 2023, 07:37 Серия мощных взрывов прогремела в городах Ирана Al-Arabia: Израиль начал спецоперацию в Иране по уничтожению военных объектов

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Серия взрывов в ночь на воскресенье произошла в Иране. Беспилотник атаковал склад с боеприпасами и предприятие по производству моторного масла. Об этом сообщил «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Местные СМИ сообщают о пожарах в Исфахане, Восточном Азербайджане. Инциденты зафиксированы в Тегеране, Карадже, Дезфуле, Хамедане. Не работают сайты ведомств и силовых структур», — говорится в сообщении.

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Ранее об атаке беспилотников на военный объект в Исфахане сообщила Al-Arabia. Министерство обороны Ирана подтвердило произошедшее. Однако там сообщили, что атака провалилась, поскольку один дрон сбили средствами ПВО, два других взорвались, попав в оборонительные ловушки.

При этом в военном ведомстве не уточнили, откуда шла атака. Al-Arabia утверждает, что Израиль начал спецоперацию в Иране по уничтожению военной промышленности.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал против быстро развивающейся ядерной программы Ирана и предупреждал, что предпримет меры, если дипломатические усилия не помогут.

Накануне в ответ на атаки в Иерусалиме он пообещал нанести «мощный, быстрый и точный ответ».