Серия магнитных бурь обрушится в середине мая на Землю

Лаборатория рентгеновской астрономии солнца предупредила о серии мощных магнитных бурь в середине мая. Об этом сообщил сайт inc-news.

13 мая ожидается первая магнитная буря, сила которой составит пять баллов. За ней придет еще одна, чья сила будет больше на один балл. Отмечается, что они могут привести к авариям на трансформаторных подстанциях и вызвать перебои в работе интернета. Людям рекомендуется в эти дни сторониться шумных компаний и отказаться от важных встреч, поскольку возможны раздражительность и быстрая утомляемость.