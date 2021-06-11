Сериалу с темнокожей Анной Болейн обнулили негативные оценки

Сайт IMDb обнулил негативные оценки сериала «Анны Болейн». Волна критики обрушилась на шоу из-за того, что королеву Англии сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит.

Сейчас рейтинг «Анны Болейн» на IMDb составляет 6,9 балла. До тех пор, пока отзывы не почистили, рейтинг составлял около 1,2 балла, сообщил DTF.

Распределение оценок зрителей при этом решили не менять. Оно свидетельствует о то, что 94,2% из них «Анна Болейн» не понравилась. Обзоры на странице сериала остались недоступны.

Трехсерийный сериал «Анна Болейн» вышел на канале Channel 5. Зрителям не понравилось решение пригласить на роль британской королевы темнокожую актрису Джоди Тернер-Смит. Были вопросы и к сценарию. По мнению пользователей, он просто перевирает жизнь Анны Болейн. Были и те, кто остался недоволен игрой Тернер-Смит.

При этом критики из The Guardian и The Telegraph оценили шоу в три балла из пяти, а Empire — в четыре. Сама Тернет-Смит заявила, что создатели сериала пытались рассказать историю одного человека без привязки к его цвету кожи.