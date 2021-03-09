Сериал снимут по книге Кинга «Талисман»

Netflix снимет сериал по книге «Талисман», написанной Стивеном Кингом и Питером Страубом. Об этом сообщила НСН.

Известно, что продюсировать проект будут компании Стивена Спилберга Amblin Television и Paramount Television Studios. Созданием сериала будет заниматься команда телешоу «Очень странные дела».

Дата премьеры пока не известна. Также Netflix не раскрывает имена актеров, которые сыграют в сериале.

Также на Netflix выйдет аниме-сериал, который снимут по мотивам франшизы «Терминатор».

Отмечается, что проект находится на ранней стадии разработки. По данным СМИ, студия Skydance, продюсировавшая две последние части «Терминатора», примет участие в работе над сериалом. В качестве исполнительного продюсера и руководителя проекта выступит Маттсон Томлин.

Также видеосервис выпустит аниме-сериал по мотивам популярной мультипользовательской видеоигры Dota 2.

«Мы рады анонсировать совершенно новый аниме-сериал, исследующий вселенную Dota, как никогда раньше. Так же, как поклонники Dota и ее преданная мировая аудитория, мы с нетерпением ждем возможности разделить с вами это новое приключение, когда премьера [мультфильма] состоится на Netflix 25 марта», — говорится в сообщении на официальном аккаунте игры в Twitter.