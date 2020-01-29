Сериал на русском языке стал причиной увольнения украинского водителя

«Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании», — процитировало украинское СМИ компанию-перевозчика, которой принадлежит автобус.

В компании заверили, что это первый подобный случай, и извинились перед пассажирками. Они пообещали вернуть им полную стоимость билетов.

Известно, что речь шла об инциденте, случившемся с украинской волонтеркой Яриной Черногуз. Она вместе со спутницей ехала из Луцка в Киев. Во время рейса водитель не стал по их просьбе выключать сериал, транслировавшийся на русском языке. Черногуз рассказала, что мужчина предложил ей спросить мнения других пассажиров. Большинство из них отвечать отказались. Одна из женщин призналась, что ей в общем-то все равно, на каком языке идет видео. Затем она назвала волонтерку и ее подругу убийцами, которые «ездят на войну».

Ярина Черногуз и ее спутница вышли из автобуса посреди дороги. До столицы они добирались автостопом.

С 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Его подписал Петр Порошенко, когда еще занимал должность президента страны. По закону почти во всех сферах жизни должен использоваться украинский язык.