Сериал «Чернобыль» номинирован на 14 премий BAFTA

В этом году лидером стал драматический мини-сериал HBO «Чернобыль», рассказывающий об аварии на Чернобыльской АЭС в 1980-е. С учетом технических номинаций проект упоминается в 14 категориях, включая актерские (Джаред Харрис и Стеллан Скарсгард) и «Лучший мини-сериал».

На втором месте с семью номинациями — проект Netflix «Корона», в последнем сезоне которого произошла существенная смена актеров.