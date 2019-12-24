Сергей Цеков ответил на недовольство Евросоюза из-за Крымского моста

Внешнеполитическая служба Евросоюза назвала открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту «еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».

Путин в кабине машиниста открыл движение поездов по Крымскому мосту Подробнее

«Такие заявления делаются по инерции, — заявил Сергей Цеков. — Принимаются одни и те же решения, только с небольшими вариациями по поводу Крыма и моста. Очень правильную оценку происходящего дал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в Евросоюзе уже все всё давно поняли с Крымом.Поняли справедливость вхождения в состав России. Поняли, но по инерции один и тот же штамп из документа в документ переносят».

По словам сенатора, целью таких заявлений является попытка всесторонне сдержать и ослабить Россию. Обвинения WADA в использовании российскими спортсменами допинга и отстранение страны от международных спортивных соревнований Цеков назвал звеньями той же цепи.