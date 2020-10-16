Сергей Цеков оценил роль договора СНВ-III

По его словам, этот договор важен для всех стран, так как это вопрос мировой безопасности. Он пояснил, что ядерный конфликт отразится на всех одинаково негативно. Также Цеков считает, что США ведут себя безответственно.

«С точки зрения сохранения международной стабильности, с точки зрения недопущения ядерного конфликта их последовательная политика отказа от всех договоров, конечно, крайне безответственна», — пояснил он.