Сергей Цеков оценил призыв президента ФРГ не превращать историю в политический инструмент

«Очень здравое, правильное заявление. Оно созвучно с позицией России и ее руководства в целом… Надеюсь, что к словам президента добавится мнение руководителей других стран Евросоюза», — подчеркнул сенатор.

Цеков отметил, что искажение исторических фактов вредит и тем странам, которые перевирают их. Он напомнил о недавних заявлениях лидеров Польши и Украины, которые «в угоду политике намерены переписать историю и Второй мировой войны, и Первой мировой войны».

Ранее президент Германии выступил в бундестаге с речью, приуроченной к 75-летию освобождения Освенцима Красной армией. Он подчеркнул, что история «не должна становиться оружием».