Сергей Цеков оценил призыв президента ФРГ не превращать историю в политический инструмент
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал перестать пытаться переписать историю в угоду политике. Сенатор от Крыма и член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков признал, что это заявление «созвучно» с мнением российской стороны. Об этом сообщил сайт RT.
«Очень здравое, правильное заявление. Оно созвучно с позицией России и ее руководства в целом… Надеюсь, что к словам президента добавится мнение руководителей других стран Евросоюза», — подчеркнул сенатор.
Цеков отметил, что искажение исторических фактов вредит и тем странам, которые перевирают их. Он напомнил о недавних заявлениях лидеров Польши и Украины, которые «в угоду политике намерены переписать историю и Второй мировой войны, и Первой мировой войны».
Ранее президент Германии выступил в бундестаге с речью, приуроченной к 75-летию освобождения Освенцима Красной армией. Он подчеркнул, что история «не должна становиться оружием».