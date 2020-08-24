Сергей Тихановский может вернуться в политическую гонку в Белоруссии

В случае назначения новых выборов президента Белоруссии в них может принять участие оппозиционер Сергей Тихановский. Сейчас муж Светланы Тихановской находится в СИЗО.

Сама Тихановская не намерена выдвигать свою кандидатуру на новых выборах. Об этом она рассказала в интервью газете Wyborcza.

«Я не планирую этого. Хватит этой политики», — заявила экс-претендент на президентский пост. Тихановская добавила, что сейчас просто выполняет свои обязанности, но политика не является ее призванием.

Одна из представителей оппозиции Белоруссии заметила, что ее супруг, скорее всего, предпримет еще одну посылку возглавить республику.

«Собственно, поэтому мы добиваемся организации новых выборов», — пояснила Тихановская.

Кроме того, оппозиция хочет добиться освобождения политических заключенных, в том числе мужа Тихановской и еще одного экс-кандидата - Виктора Бабарико. Не исключено, что последний тоже выдвинется на выборы.

Сама Светлана Тихановская уехала в Литву. Ее супруга вместе со сторонниками задержали в конце мая в Гродно, следователи возбудили против него уголовное дело о призыве к насилию и приготовлении к массовым беспорядкам.

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, как подсчитал ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция итоги голосования не признала. Люди вышли на улицы с протестами, начались забастовки на предприятиях.