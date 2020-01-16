Сергей Лавров прокомментировал антииранскую политику США

Лавров считает, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которого убили в ходе операции, проведенной по приказу президента США Дональда Трампа, подтвердило, что Вашингтон действует агрессивно. Этот поступок подорвал международную стабильность. А Соединенные Штаты из-за этого убийства стремительнее стали терять свои позиции на Ближнем Востоке.