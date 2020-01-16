Сергей Лавров прокомментировал антииранскую политику США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал действия, направленные США против Ирана, сообщил сайт «Полит Эксперт».
Лавров считает, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которого убили в ходе операции, проведенной по приказу президента США Дональда Трампа, подтвердило, что Вашингтон действует агрессивно. Этот поступок подорвал международную стабильность. А Соединенные Штаты из-за этого убийства стремительнее стали терять свои позиции на Ближнем Востоке.