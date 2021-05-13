Зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал ООН вернуться к формату 1945 года, написала «Общественная служба новостей».

Лавров выразил свою признательность генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу за принятие приглашения о посещении российской столицы. Он отметил, что собирается обсудить с генсеком все задачи, стоящие сейчас перед ООН. По словам Бакланова, министр желает возвращения ООН центральной роли в решении мировых проблем.

«В послевоенное время неоднократно предпринимались попытки разнообразные улучшить или модифицировать те документы, которые были приняты после образования Организации объединённых наций. Мы убедились, что эти попытки, несмотря на говорившиеся хорошие слова, ведут фактически к одному: размыванию центральной роли ООН и тех принципов, которые были приняты на самом высоком гребне демократической и позитивной волны, которая образовалась после победы над фашизмом в 1945 году», — пояснил он.

Как считает Бакланов, попытки присвоить себе функции ООН, предпринимаемые НАТО хорошо не закончатся. Он добавил, что по причине отхода от общепринятых принципов деятельности, которое допустила ОЗХО, организация стала неэффективной.