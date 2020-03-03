    03 марта 2020, 17:23

    Сергей Лавров и глава МИД Финляндии обсудили безопасность на Балтике

    Анастасия Кременчугская

    Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своим финским коллегой Пеккой Хаависто. Они обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря и предложения Москвы для НАТО. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

    «Мы подробно говорили о ситуации в регионе Балтийского моря, в том числе в контексте реализации инициативы президента Финляндии о мерах доверия в этом районе», — сообщил Лавров.

    Глава МИД сказал, что Россия не видит решения проблем на Балтике военными методами, предложения России членам Североатлантического альянса по вопросам безопасности остаются на столе.