Сергей Брин и Ларри Пейдж оставили свои посты в материнской компании Google

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин больше не будут руководить компанией Alphabet. В нее входит сама корпорация Gооglе.

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«Сегодня, в 2019 году, если бы компания была человеком, это был бы молодой человек в возрасте 21 года, и пришло время ему покинуть нас», — сказали Пейдж и Грин в своем официальном заявлении. Оно оказалось в распоряжении Assoociated Press. По их словам, они никогда не хотели удерживать свои высокие посты, если без них кто-то будет лучше управлять компанией.

Пейдж занимал должность генерального директора Alphabet, Брин — президента компании. Теперь пост президента корпорации учредят. Однако и Пейдж, и Брин пообещали и дальше участвовать в жизни Alphabet в качестве членов совета директоров и акционеров компании. Однако руководство Alphabet теперь перейдет в руки генерального директора Google Сундару Пичаи.

Агентство заметило, что в течение последнего года оба основателя Gооglе не посещали мероприятия компании, а Alphabet представлял Пичаи. Именно он выступал на собраниях акционеров, а также на слушаниях в конгрессе США.

Сундару Пичаи работал в Alphabet 15 лет. Он занимал лидирующие позиции в проектах по созданию браузера Chrome, а также курировал запуск операционной системы Android. Позже получил пост руководителя продуктов Google, а после создания Alphabet стал генеральном директором Google.

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Пейдж и Брин основали компанию Google в 1998 году. В 2015 году корпорацию реорганизовали в Alphabet. В состав новой компании также вошли и другие проекты.