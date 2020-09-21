Серфингист потерял доску на Гавайях, а нашел на Филиппинах
Дуг Фалтер, серфингист, потерял свою доску для серфинга в феврале 2018 года у побережья Гавайев, а через полгода нашел ее более чем за восемь тысяч километров, на Филиппинах. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Спортсмен опубликовал пост об этом на своей странице в соцсети.
«Я был очень расстроен, потому что мне удалось поймать самые большие волны в моей жизни на этой доске. Вот почему это так много для меня значило», — поделился Фалтер.
Доску обнаружили за 8,3 тысячи километров от места пропажи — на Филиппинах.
Как выяснилось, рыбаки обнаружили доску в море в августе 2018 — через шесть месяцев после того, как Фалтер потерял ее. Они продали находку за 40 долларов своей соседке.
Новая хозяйка доски узнала историю своей покупки и поразилась.
«Оказалось, что это доска для серфинга с Гавайев. Я не могу в это поверить. Я сказала бывшему владельцу, что позабочусь о ней», — поделилась женщина.