Серфингист потерял доску на Гавайях, а нашел на Филиппинах

Спортсмен опубликовал пост об этом на своей странице в соцсети.

«Я был очень расстроен, потому что мне удалось поймать самые большие волны в моей жизни на этой доске. Вот почему это так много для меня значило», — поделился Фалтер.

Доску обнаружили за 8,3 тысячи километров от места пропажи — на Филиппинах.

Как выяснилось, рыбаки обнаружили доску в море в августе 2018 — через шесть месяцев после того, как Фалтер потерял ее. Они продали находку за 40 долларов своей соседке.

Новая хозяйка доски узнала историю своей покупки и поразилась.

«Оказалось, что это доска для серфинга с Гавайев. Я не могу в это поверить. Я сказала бывшему владельцу, что позабочусь о ней», — поделилась женщина.