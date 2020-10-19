Серьезный ураган разразился в Анталье. Видео

Серьезный ураган бушует в турецкой Анталье. Он сорвал крыши со множества домов, уронил минарет с одной из мечетей, а также повалил автобусную остановку на пассажира.

Об этом сообщило издание Hurriyet.

По его данным, из-за природной стихии уже погиб как минимум один человек. Речь идет о женщине — местной жительнице районе Кумлуджа. Она умерла после того, как сильный порыв ветра обрушил на нее автобусную остановку.

Ураган также сорвал крыши со многих домов в Анталии, повалил минарет на одной из мечетей. Кроме того, он сломал или вырвал с корнем множество деревьев и разрушил теплицы частных домов.

Очевидцы засняли происходящее на видео. На кадрах видно, что на Анталью обрушился мощный ливень, а из-за сильного ветра в воздухе клубится пыль и мелкий мусор, который затрудняет видимость. Люди прячутся от стихии в домах, автомобилях и под крышами различных строений. В некоторых районах, на которые обрушилась стихия, начался град.