Мир 01 августа 2023, 14:39 Серьезный сбой произошел в электросети американского сегмента МКС Сотрудник ЦУП в Хьюстоне сообщил о сбое в электросети в американском сегменте МКС NASA

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Сбой случился в системе электроснабжения в американском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщил сотрудник Центра управления полетами в Хьюстоне во время переговоров с астронавтами, которые транслировало НАСА.

«У нас произошел серьезный сбой в системе электроснабжения, что-то вызвало скачок напряжения, который привел к сбою», — сказал работник американского ЦУП.

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Он добавил, что из-за сбоя на МКС возникли проблемы со связью с Землей. Экипаж станции находится в безопасности, отметил сотрудник Центра управления полетами.

Специалист пояснил, что проблема возникла с электрооборудованием внутри станции. Работник ЦУП попросил одного из астронавтов спуститься в российский сегмент и проверить, нет ли там признаков дыма или огня.

Пресс-служба Роскосмоса прокомментировала информацию о сбое в электросети. Представители госкорпорации сообщили «Интерфаксу», что в российском сегменте МКС все приборы работают штатно.

Ранее Центр управления полетами в Хьюстоне потерял связь с Международной космической станцией из-за проблем с электричеством, сообщили «Известия». Коммуникацию восстановили через 20 минут по запасной схеме через российские системы.