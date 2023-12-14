Мир 14 декабря 2023, 07:53 «Серьезный проступок». Экс-глава BP лишился бонусов и пенсии за ложь совету директоров Экс-главу ВР Луни лишили бонусов и пенсии за ложь совету директоров Simon Belcher/imageBROKER.com/globallookpress

Читать 360tv в

Бывший глава британского нефтегазового гиганта ВР, 53-летний Бернард Луни лишился бонусов и пенсий после отставки. на 40,6 миллиона долларов. Об этом сообщил Bloomberg.

Луни пришлось покинуть пост из-за того, что он полностью не раскрыл совету директоров детали своих прошлых отношений с коллегами.

Реклама

«Господин Луни сознательно ввел совет директоров в заблуждение. Совет директоров счел, что это является серьезным проступком», — указывается в заявлении компании.

Отмечается, что со дня отставки бизнесмен не получит ни зарплату, ни пенсию, ни бонус за 2023 финансовый год. Часть его потенциального вознаграждения аннулировалась автоматически. Кроме того, компания намерена отозвать половину денежной части прошлогоднего бонуса, выплаченного Луни, и часть переданных ему акций на сумму около 1,3 миллиона долларов.

Уходя в отставку, Бернард Луни отмечал, что гордится тем, чего ему удалось достичь вместе с коллегами за три года пребывания на посту гендиректора и признавался, что «разочарован тем, как разрешилась ситуация».

В общей сложности Луни проработал в ВР 32 года. На посту гендиректора он сменил Боба Дадли, работавшего в компании около 40 лет, из которых почти 10 — в ее главе.