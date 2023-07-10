Мир 10 июля 2023, 23:25 «Серьезный проигрыш». На Украине заговорили о радикальных переменах из-за Зеленского Экс-советник Кучмы Соскин: досрочные выборы могли бы спасти Украину от полного краха РИА «Новости»

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Только досрочные выборы президента могли бы спасти Украину от полного краха. Об этом в своем блоге на YouTube заявил экс-советник Леонила Кучмы Олег Соскин.

«Идет серьезнейший стратегический проигрыш у нынешнего руководства Украины», — указал политик.

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По его словам, власть в стране разваливается, руководство не справляется с поставленными задачами. Политика нынешнего президента Украины Владимира Зеленского ведет к поражению по всем направлениям. И единственным вариантом для страны были бы досрочные выборы главы государства.

Соскин также обратил внимание на катастрофические последствия контрнаступления ВСУ. По мнению политика, эти действия уже обернулись провалом. Войска понесли огромные потери, а продвинуться им так и не удалось.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон спрогнозировал поражение украинской армии. По его мнению, оно произойдет в конце этого или начале следующего года из-за того, что запасы ВСУ истощаются, а западные союзники Украины не имеют возможности поставлять необходимое количество боеприпасов и техники.