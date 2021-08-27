Серьезный пожар охватил десятки этажей небоскреба в Китае. Видео

В пятницу днем в китайском городе Далянь загорелся небоскреб, в котором проживают более 800 человек. Тем не менее информации о пострадавших и погибших пока не поступало.

«Здание „Кайсюань Гоцзи“ — это многоквартирный дом, в котором в настоящее время проживают в общей сложности 419 семей (818 человек)», — сообщили в отделе пропаганды нового района города Цзиньпу в соцсети Weibo.

Пожарным пока не удается справиться с огнем. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, что здание почти полностью охвачено огнем. Сейчас на месте работают 68 пожарных машин и 366 спасателей.

По предварительным данным, пожар начался в одной из квартир на 19 этаже после обеда. Владелец квартиры, увидев это, сразу направился в домоуправление за помощью, но когда он вместе с сотрудниками вернулся в апартаменты, помещение уже было заполнено густым дымом. Тогда было решено вызывать пожарных. Пока газ и электроснабжение в здании отключены. Точную причину возгорания будут выяснять специалисты.