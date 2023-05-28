Мир 28 мая 2023, 18:06 Серьезных нарушений на выборах президента Турции не зафиксировали ЦИК Турции не зарегистрировал серьезных нарушений на выборах президента РИА «Новости»

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Высший избирательный совет Турции не выявил нарушений в ходе второго тура выборов президента, которые могли бы повлиять на ход голосования. Об этом сообщил глава ЦИК Ахмет Енер, его слова привел ТАСС.

«Завершилось голосование на втором туре выборов президента Турции. ЦИК не зарегистрировал никаких негативных событий, способных оказать влияние на голосование», — сказал он.

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Енер подчеркнул, что в ЦИК поступили отдельные жалобы, их рассмотрят, а ответ направят в избирательные комиссии в регионах страны.

В выборах президента во втором туре приняли участие действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционный политик Кемаль Кылычдароглу. Последнего заподозрили в нарушении предвыборного законодательства.

Выяснилось, что штаб Кылычдароглу в «день тишины» рассылал избирателям смс-сообщения с призывом отдать свой голос за представителя оппозиции Эрдогана.

Ранее действующий президент Турции призвал своих сторонников охранять урны с бюллетенями до оглашения итога выборов.