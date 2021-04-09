Серьезные коронавирусные ограничения продлили в Польше до 18 апреля

Строгие антикоронавирусные меры в Польше решили не отменять. Они продлятся до 18 апреля. Заявление об этом сделал глава польского Минздрава Адам Недзельский, рассказал inc-news.ru.

Министр объяснил, что продолжающиеся ограничения продемонстрируют властям, как стихает третья волна коронавируса в Польше. В стране будут, как и прежде, закрыты общественные места: торговые центры, отели, рестораны, а также учреждения образования, культуры и спорта.

Также министр предположил, что меры могут быть продлены до конца майских праздников, если этого будет требовать эпидситуация.