Мир 05 июня 2023, 05:22 «Серьезная проблема»: Трамп призвал больше не глумиться над когнитивными проблемами Байдена Трамп попросил не шутить над когнитивными проблемами Байдена РИА «Новости»

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Экс-президент США Дональд Трамп призвал прекратить глумиться над когнитивными проблемами нынешнего лидера страны Джо Байдена. Об этом сообщила газета The Washington Times.

Байден является главным соперником Трампа на предстоящей президентской гонке. Несмотря на это, политик пожалел действующего лидера страны и попросил не шутить по поводу его падения в академии ВВС США. По мнению бывшего главы Штатов, этот момент не выглядит смешным и является опасной проблемой.

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«Честно говоря, я не думаю, что вам или кому-либо еще выгодно шутить по этому поводу, потому что это серьезная проблема», — сказал он ведущему Fox News Шону Хэннити.

Трамп отметил, что говорить на тему здоровья Байдена — в порядке вещей. Однако шутить насчет его координации совершенно неправильно.

Ранее в Сети завирусилось видео, как президент Америки сконфузился на глазах у публики. Политик споткнулся на мешке с песком и упал. Перед этим лидер Штатов сказал, что закончил старшую школу «300 лет назад», поэтому последующее падение произвело еще большое впечатление на людей.