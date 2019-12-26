«Серьезная проблема для всего мира». Министр экономики России оценил санкции США

Орешкин оценил реализацию строительства газопровода «Северный поток — 2». Министр обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин, зампред правительства Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак «уже дали развернутые комментарии по этому поводу».

«Я бы хотел привлечь ваше внимание к проблеме экстратерриториальных санкций со стороны США. Это серьезная проблема для всего мира; так считаем не только мы, но и европейцы. Например, недавно в рамках российско-французской межправительственной комиссии мы обсудили этот вопрос с министром экономики и финансов Бруно Ле Мэром», — подчеркнул Орешкин.

Он уточнил, что французский политик публично счел действия США неприемлемыми.

«Так что нам стоит более детально обсуждать эту проблему, которая негативно сказывается на ситуации во всем мире. Вы наверняка знаете, что в этом году отмечаются самые низкие с 2009 года темпы глобального экономического роста. Одна из главных причин этого — односторонние действия, которые негативно отражаются на мировой торговле», — заметил Орешкин.

Ранее Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» достроят, несмотря на американские санкции.