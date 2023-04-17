Мир 17 апреля 2023, 03:26 «Серьезная катастрофа». Глава ЕЦБ высказалась о возможном дефолте в США Глава ЕЦБ Лагард: американская администрация не может допустить дефолт в США РИА «Новости»

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Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что американская администрация не может допустить в стране дефолт. В эфире CBS Лагард сказала, что это стало бы «серьезной катастрофой» с негативными последствиями для всего мира.

«Я просто не могу поверить, что они допустили бы такую серьезную, серьезную катастрофу, как дефолт США по долговым обязательствам», — заверила председатель ЕЦБ.

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Этот вопрос имеет и другую сторону, отметила Лагард. Он носит политический характер для США. Однако есть моменты, когда возобладать должны высшие интересы государства.

«Это невозможно. Я не могу поверить, что это могло бы произойти. Но если бы это произошло, то были бы очень, очень негативные последствия не только для этой страны, где доверие пошатнулось бы, но и для всего мира», — подтвердила свое мнение политик.

В последнее время администрация США призывает конгресс повысить потолок госдолга, который сейчас на законодательном уровне составляет 31,4 триллиона рублей. К этому со скепсисом относится Республиканская партия, которая сейчас контролирует Палату представителей конгресса. Парламентарии призывают сократить государственные расходы.

Ранее профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини заявил, что США ждет рецессия. Эксперт, предсказавший кризис 2008 года, уверен, что Штаты движутся к кредитному кризису.