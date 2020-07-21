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    21 июля 2020, 17:45

    Серьезная драка произошла на курорте в Румынии

    Дарья Морозова

    Драка между местными жителями и молдавскими туристами произошла на курорте в Румынии. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на агентство Digi24.

    В результате пострадали три человека. Известно, что конфликт разгорелся из-за песни на русском языке, которую заказали туристы. Местным жителям это не понравилось. Диджей также сказал, что не будет ее ставить.

    В результате началась массовая драка, которую пришлось разнимать полицейским. Три человека попали в больницу.

    Новости SMI.FM