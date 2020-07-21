Серьезная драка произошла на курорте в Румынии

В результате пострадали три человека. Известно, что конфликт разгорелся из-за песни на русском языке, которую заказали туристы. Местным жителям это не понравилось. Диджей также сказал, что не будет ее ставить.

В результате началась массовая драка, которую пришлось разнимать полицейским. Три человека попали в больницу.