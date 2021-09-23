Луна укатилась от китайцев на празднике середины осени. Видео

В китайской провинции Хэнань на празднике середины осени по улицам прокатилась надувная луна. Ежегодно в странах Восточной Азии происходит фестиваль, посвященный сезону созревания урожая. В украшении улиц часто используются гигантские надувные луны.

Как стало известно изданию Metro, один из воздушных шаров сорвался и покатился по улицам города. На видео попал момент, как работники муниципалитета не торопясь его преследуют. Подобный случай был зафиксирован в 2016 оду в Фучжоу провинции Фуцзянь.

В этом году надувную луну сорвал сильный ветер. Надувной шар покатился по улице и врезался в несколько автомобилей. Никаких повреждений он не нанес, и никто не пострадал.

Праздник середины осени отмечается в Китае уже три тысячи лет. Люди собираются вместе, чтобы полюбоваться полной луной, поесть маленьких пирожков с начинкой из красных бобов или семян лотоса. Они также молятся богине Чанъэ об обильном урожае.

Из-за пандемии коронавируса новый 2021 год отмечался очень скромно. Массовые мероприятия были запрещены, люди собирались у друзей небольшими группами.