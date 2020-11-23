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    23 ноября 2020, 04:35

    «Сердце семьи» умерло — сообщили принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Анастасия Кукова

    Герцог Кембриджский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон на своей странице в Instagram с прискорбием сообщили о смерти их собаки Лупо. Кокер-спаниель был подарен им на свадьбу Майклом и Кэрол Миддлтон, родителями Кейт в 2011 году.
    «Сердце семьи» умерло — сообщили принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Собака скончалась в минувшие выходные.

    «Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и мы будем очень по нему скучать», — сказано в подписи к фотографии собаки.

    Британские СМИ ранее сообщали, что Лупо помог принцу и его жене выбрать имя для принца Джорджа. Кейт разбросала по полу листочки с разными именами, и пес выбрал один из них. Свои имя он получил в честь бабушки Миддлтон, которую в девичестве звали Олив Кристиана Луптон.