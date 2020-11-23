Собака скончалась в минувшие выходные.

«Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и мы будем очень по нему скучать», — сказано в подписи к фотографии собаки.

Британские СМИ ранее сообщали, что Лупо помог принцу и его жене выбрать имя для принца Джорджа. Кейт разбросала по полу листочки с разными именами, и пес выбрал один из них. Свои имя он получил в честь бабушки Миддлтон, которую в девичестве звали Олив Кристиана Луптон.