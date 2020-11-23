«Сердце семьи» умерло — сообщили принц Уильям и Кейт Миддлтон
Герцог Кембриджский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон на своей странице в Instagram с прискорбием сообщили о смерти их собаки Лупо. Кокер-спаниель был подарен им на свадьбу Майклом и Кэрол Миддлтон, родителями Кейт в 2011 году.
Собака скончалась в минувшие выходные.
«Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и мы будем очень по нему скучать», — сказано в подписи к фотографии собаки.
Британские СМИ ранее сообщали, что Лупо помог принцу и его жене выбрать имя для принца Джорджа. Кейт разбросала по полу листочки с разными именами, и пес выбрал один из них. Свои имя он получил в честь бабушки Миддлтон, которую в девичестве звали Олив Кристиана Луптон.