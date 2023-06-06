Мир 06 июня 2023, 03:15 «Сердце кровью обливается». Американский офицер рассказал о страшных последствиях ложных надежд ВСУ Подполковник ВС США Дэвис: украинцы теряют жизни в ложных надеждах победить Россию РИА «Новости»

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Украинцы расплачиваются жизнями из-за ложных надежд одержать победу в конфликте над Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что такие надежды украинцам дает киевский режим.

«У меня сердце кровью обливается из-за того, что украинцы продолжают ежедневно расплачиваться в этом конфликте своими жизнями и частями тела. Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить», — сказал Дэвис.

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Он также добавил, что не видит для ВСУ никакого военного пути к победе. По словам офицера, конфликт только будет добавлять украинцам жертв.

Своими атаками украинцы могут лишь стараться разведать слабые места российской обороны, отметил Дэвис. Но проблема для них заключается в том, что Москва к этому уже готова.

Российские военные, как отметил Дэвис, «явно учатся и превращаются в гораздо более грозную военную силу». Он также отметил преимущество ВС России в военном потенциале и человеческих ресурсах.

«Украина такими преимуществами не обладает, поэтому время работает не на Украину, а на Россию, и я думаю, что это будет иметь решающее значение», — заявил офицер.

Говоря о попытках украинских военных перейти в контрнаступление, Дэвис заметил, что даже в случае тактических успехов ВСУ военное преимущество России все равно приведет к уничтожению украинских войск.