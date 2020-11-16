Британского военного понизили в должности за предложение руки и сердца девушке

Капрал Филип Драгон и Хлоя Хейнс встречались два месяца, после чего девушка бросила военного. Однако просто так оставить свою возлюбленную молодой человек не смог. Он заваливал ее подарками и сообщениями. Когда она блокировала его в социальных сетях, то он заводил поддельные профили. На слова девушки, что она не хочет больше его видеть, капрал не реагировал и продолжал ее преследовать.

Последней каплей стала его попытка Драгона сделать Хлое предложение. Он появился на ее зажег свечи на пороге ее дома и пытался вручить кольцо с бриллиантом.

В ходе военного суда Драгон заявил, что все его попытки были направлены на то, чтобы показать Хлое свою истинную любовь. Однако судья назвал это «грустным зрелищем, когда мужчина его возраста ведет себя подобным образом».

В приговоре говорится, что звание Драгона снижается до младшего капрала, ему запрещено работать с женщинами. Кроме того, военного приговорили к двухмесячному заключению условно.