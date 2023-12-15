Мир 15 декабря 2023, 02:05 Сердечный приступ случился у турецкого депутата после слов о «гневе божьем» при осуждении Израиля NTV: у турецкого депутата случился сердечный приступ после критики Израиля Unsplash

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У турецкого депутата Хасана Битмеза случился сердечный приступ во время выступления в парламенте, где он критиковал действия Израиля. Об этом сообщило турецкое информагентство NTV. Позже стало известно, что Битмез скончался в больнице через два дня.

Свою речь в парламенте 12 декабря депутат закончил словами о муках истории и гневе Аллаха.

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«Но если вы избавитесь от нас, вы не избавитесь от угрызений совести. Если вы избавитесь от мук истории, вы не избавитесь от гнева Аллаха», — заявил Битмез и упал на пол.

При падении парламентарий ударился головой о ступеньку. Мужчину реанимировали около 10 минут, потом его доставили в больницу. Битмезе скончался через два дня, об этом объявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. После смерти Битмеза фракция «Партии Блаженства», представленная в парламенте 20 депутатами, распалась.

В начале декабря в Аргентине от сердечного приступа умер молодой кулинарный вундеркинд, участник популярных телешоу Иен Д’Анджело. Тело 24-летнего повара обнаружили его друзья.