Сербы выступили против вступления в Евросоюз | 360°

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Сербы выступили против вступления в Евросоюз

Президент Сербии Вучич: сербы выступили против вступления страны в ЕС

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Большинство жителей Сербии выступили против вступления страны в Евросоюз из-за лицемерного подхода западных государств к событиям на Украине. С таким заявлением после заседания на саммите Брдо-Бриуни выступил сербский президент Александр Вучич, сообщил ТАСС.

Евросоюз, подчеркнул Вучич, на данный момент наименее популярен в Сербии.

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«Если бы сейчас прошел референдум и сербов спросили, хотят ли они в Евросоюз, то они скажут нет», — сказал он.

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Глава государства отметил, что представляет страну, которая стоит на европейском пути и не откажется от него. Однако тема со вступлением в ЕС в государстве крайне непопулярна.

По его мнению, этому способствуют разные причины, в том числе вопрос о территориальной целостности Сербии.

«Сейчас много говорят о территориальной целостности Украины, а вопрос о территориальной целостности Сербии просто растоптан», — обратил внимание Вучич.

Президент Сербии выразил мнение, что населению его страны потребуются месяцы и годы, чтобы изменить свое отношение к Евросоюзу.

Ранее Вучич предрек Европе холодную зиму из-за высоких цен на энергоносители. По его словам, европейские лидеры не хотят договариваться с Россией и поставили в приоритет свою победу военным путем.

Сербия

Евросоюз

Александр Вучич

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