Мир 17 декабря 2022, 08:59 Сербы вышли на митинг в поддержку Косово под песню «Донбасс за нами и с нами Бог» Сербы вышли на митинг в Белграде под песню в поддержку Донбасса

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Жители Белграда вышли на митинг в поддержку Косово и Метохии под песню донецких певиц Маргариты Лисовиной и Натальи Качура «Донбасс с нами и за нами Бог». Видео появилось в соцсетях.

Сербы требуют освободить бывшего сотрудника полиции Косово, серба Деяна Пантича. Своим увольнением он выразил протест против отсутствия решения властей Косово по поселениям сербов.

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Задержание экс-полицейского спровоцировало волну протестов в сербских общинах Косово. Жители северных территорий Косово выстроили на дорогах баррикады, чтобы помешать пересылке Пантича в Приштину.

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Премьер Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности, опасаясь, что конфликт перерастет в горячую фазу. Косовские сербы открыли кризисный штаб для урегулирования вопросов на севере края.

Ранее на границе Сербии и Косово задержали российского журналиста Алексея Дегтярева, готовившего репортаж о происходящем для канала «Звезда». Дегтярев сообщил обо всем в редакцию, его руководство связалось с консульством России. В итоге репортера отпустили.