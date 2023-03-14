Мир 14 марта 2023, 05:16 Сербы потребовали отставки высказавшегося за антироссийские санкции министра «Движение социалистов» Сербии потребовало отставки главы Минэка из-за позиции против РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

«Движение социалистов» директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина потребовало отставки министра хозяйства (экономики) Раде Басты. Причиной стал его призыв к правительству определиться в отношении антироссийских санкций, говорится в сообщении движения.

По мнению Басты, за отказ от поддержки западных ограничений Сербия платит слишком высокую цену. В частности, он заявил, что поддерживает санкции Запада в отношении России и потребовал всех министров высказаться по этому вопросу.

Реклама

«Если министр экономики не эксперт, а политик, тогда пусть идет к [бывшему мэру Белграда, оппозиционеру Драгану] Джиласу и остальным <…>, кто за прекращение экономических, братских и дружественных связей с официальной Москвой и русским народом», — заявили социалисты.

Реклама

В сообщении движения сказано, что отставка министра должна показать, насколько ему лично важно то, что он требует, если не получит поддержки от других министров.

Ранее Баста заявил, что на президента страны Александра Вучича оказывают огромное давление, поэтому нужно поддержать ограничения европейских государств в отношении России.