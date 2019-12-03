Сербскую армию реформируют

«Мы приняли решение, я разговаривал с [министром обороны Александром] Вулиным и [начальником генштаба Миланом] Мойсиловичем, что начнем дополнительную реформу нашей армии, сделаем ее еще более мобильной, быстрой в системном смысле, но не в смысле покупки оружия, как думают наши люди, напротив, даже приостановим покупки вооружений», — заявил Вучич.

Сербия останется другом России, несмотря «шпионский» скандал. А раздуть его могли сами сербы Подробнее

Накануне радио Sputnik со ссылкой на источник сообщило о прибытии по контракту с РФ на военный аэродром Батайница под Белградом четырех вертолетом Ми-35. Тем не менее минобороны Сербии отказалось подтвердить либо опровергнуть эту информацию.

Как напомнил сайт «Аргументы и факты», Сербия является крупнейшим в Европе импортером российского оружия и военной техники. Ранее сербские власти закупили в РФ семь вертолетов Ми-35 и Ми-17. Кроме того, в дар они получили шесть истребителей МиГ-29, а также десять бронетранспортеров БРДМ-2МС.