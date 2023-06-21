Мир 21 июня 2023, 08:57 Сербского министра исключили из партии из-за призывов к антироссийским санкциям Министра Басту исключили из партии «Единая Сербия» за призыв к антироссийским санкциям Unsplash

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Министра экономики Сербии Раде Басту исключили из партии «Единая Сербия» за призывы к присоединению к санкциям против России. Об этом агентству Tanjug сообщил глава партии Драган Маркович Палма.

По его словам, партия уже направила прошение на увольнение Басты из правительства страны.

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«Заявления Басты о необходимости присоединения к антироссийским санкциям стали причиной его отставки из партии и прошения о его отставке из правительства», — сказал Палма.

Глава партии подчеркнул, что такие высказывания полностью противоречат политическому курсу нынешних властей страны.

«Решение об отставке Басты принято еще 10 апреля, его поддержали все члены президиума», — добавил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич признался, что слышит требования ввести санкции против России на каждой встрече с представителями западных стран.