Сербское духовенство осудило «антицерковный» закон Черногории

В ночь на пятницу жители Черногории провели мирные шествия и молебны против закона, который угрожает собственности Сербской Православной Церкви.

Митрополия заявила об участии в мероприятиях десятков тысяч человек. Отмечается, что наиболее массовые акции прошли в Подгорице у храма Воскресения Христова. Там службу возглавил митрополит Амфилохий.

Он пояснил, что Церковь ждет от правительства и Скупщины (парламента — прим.ред.) отмены принятого в декабре 2019 года закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Он призвал не совершать беззакония, так как «это определение Черногории в духе богоубийства и братоубийства».

Митрополит подчеркнул, что большая часть жителей страны выступила против этого документа.

«Народ призывает эту власть, которая говорит, что она народная, отозвать этот антицерковный и антинародный закон, — заявил архиерей. — Если послушают народ — подтвердят, что народная власть. Если будут настаивать на беззаконии, я как митрополит скажу — долой беззаконную власть!»

Напомним, закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» приняли в парламенте Черногории большинством голосов в декабре прошлого года. Сербская Православная Церковь выразила опасения, что ее собственность в результате принятия этого закона передадут непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.