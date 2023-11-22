Мир 22 ноября 2023, 14:09 Сербский публицист Стоянович: улучшить отношения с НАТО Сербия может, если вступит в альянс

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Сербский публицист Татьяна Стоянович в разговоре с журналистами «Свободной прессы» прокомментировала слова президента Сербии Александра Вучича о том, что Белград попробует улучшить отношения с НАТО. По ее мнению, это возможно лишь в том случае, если Сербия вступит в альянс.

«В случае какого-то конфликта в регионе блок может получить от страны все, что ему будет необходимо, а также перебрасывать свои силы через территорию Сербии. При этом страна в НАТО не состоит», — добавила Стоянович.

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Она отметила, что люди вряд ли разделяют подобную позицию властей, поскольку они помнят присутствие НАТО в стране в 1999 году.