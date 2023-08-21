Мир 21 августа 2023, 23:24 Сербский президент согласился на закрытые переговоры с Зеленским Вучич проведет переговоры с Зеленским тет-а-тет 22 августа РИА «Новости»

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Сербский лидер Александар Вучич принял просьбу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с ним тет-а-тет 22 августа. Об этом он рассказал журналистам во время визита в Афины, сообщил ТАСС.

«Хочу сообщить гражданам, могу сделать это сейчас, что завтра утром по просьбе президента Украины у меня состоится двусторонняя встреча с ним», — заявил Вучич.

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Глава Сербии отметил, что поговорит с Зеленским наедине о последних событиях в Косове, территориях и о «всех других вопросах». Вучич выразил надежду на открытый и хороший диалог с украинским коллегой.

Ранее стало известно, что Белград не стал вводить антироссийские санкции и остался союзником Москвы. Страна после начала специальной военной операции старалась сохранять баланс между историческими связями с партнером и потенциальной европейской интеграцией. По словам президента Сербии, Запад не сможет победить Россию на поле боя и сторонам следует скорее найти мирный способ решения конфликта.