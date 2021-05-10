Сербский президент поздравил сограждан с Днем Победы по-русски

Президент Сербии Александр Вучич на официальной церемонии в честь Дня Победы над фашизмом подчеркнул важность сохранения и защиты истории Второй мировой войны от попыток ревизии. Он подчеркнул, что никогда раньше так мало стран не отмечали победу над нацистским рейхом и поздравил граждан на русском языке.

Трансляцию выступления вело Национальное телевидение Сербии. По словам Вучича, нужно открыто говорить и не позволить лжи победить правду.

«Неслучайно принижается роль Красной Армии, фальсифицируются факты и скрывается, что за освобождение Европы жизни отдали более 22 миллионов советских граждан, конечно, прежде всего, россиян», — заявил Вучич. Он посетовал, что в его регионе ежедневно делаются попытки ревизии и полной фальсификации истории. Президент Сербии подчеркнул, что для его республики День победы стал днем победы жизни над смертью, добра над злом и жертвы над палачом.

«С Днем Победы, с праздником!», — сказал Вучич на русском языке в конце речи.

В Братиславе, столице Словакии, 9 мая зажгли на территории военно-мемориальном комплекса Славин частицу вечного огня, привезенного из России. На церемонии присутствовали послы разных стран, представители общественности, и байкеры, которые привезли огонь из Москвы.