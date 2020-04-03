Сербский премьер на русском поблагодарила за гумпомощь

«Спасибо вам», — сказала по-русски Брнабич медикам и вирусологам, которые прилетели третьего апреля на военный аэродром в Батайнице под Белградом.

Кроме премьер-министра, гумпомощь из России встречали глава оборонного ведомства Сербии Александр Вулин, члены правительства и российский посол Александр Боцан-Харченко. Отмечается, что помощь из РФ прилетела в тот день, когда от коронавируса в Сербии умерли восемь человек, и 300 заразились.

В Сербию полетели специалисты радиационной, химической и биологической защиты. Они займутся дезинфекцией транспорта и зданий, а также будут анализировать патогенные материалы. Переброску оборудования и людей планируется осуществить за 11 рейсов.

По данным издания, договоренность по доставке гуманитарной помощи достигнута после переговоров президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.