Сербский посол стал персоной нон грата в Черногории

Сербского посла в Черногории Владимира Божовича объявили персоной нон грата. Теперь дипломат должен будет покинуть страну. Ноту о высылке ему вручат лично.

«После многочисленных устных и письменных предупреждений вчера посол Божович нелегальную и нелегитимную Скупщину в Подгорице 1918 года назвал „освобождением“ и „свободной волей“ черногорского народа, чем еще раз прямо унизил государство, оказавшее ему дипломатическое гостеприимство», — рассказали в МИД Черногории о причине высылки дипломата. Сообщение ведомства приводит РИА «Новости».

Кроме того, Божовича упрекнули в Черногории во вмешательстве во внутренние дела страны и недопустимом поведении. Дипломату лично будет вручена нота о высылке, также она будет направлена в министерство иностранных дел Сербии.

В 1918 году великая народная скупщина сербского народа в Черногории провозгласила объединение с Сербским королевством. Этот акт современные власти республики считают нелегитимным.

В начале ноября глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Соединенное Королевство выслало двух белорусских дипломатов, симметрично ответив на действия республики.