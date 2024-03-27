Мир 27 марта 2024, 18:17 Сербский политолог Гайич: заявления Александра Вучича связаны с шантажом со стороны Запада

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Сербский политолог Стеван Гайич в беседе с ИА НСН сообщил, что заявления президента Сербии Александра Вучича связаны якобы с шантажом со стороны западных стран.

Ранее Александр Вучич сообщил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» страны, отметив, что «будет как никогда тяжело».

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«Эту ситуацию создал Запад, который поддержал его и помог прийти к власти в 2012 году. Это может быть, что угодно. Косово, возможно, станет членом Совета Европы, в таком случае Сербия из него выйдет», — сказал Гайич.

Политолог добавил, что у западных стран существует «большой спектр возможностей нагадить Сербии».